Schweden erklärt sich bereit, vorläufige Nato-Stützpunkte auf seinem Territorium zu erlauben, noch bevor es ein volles Mitglied des Militärbündnisses ist. "Die Regierung hat entschieden, dass die Armee Vorbereitungen mit der Nato und Nato-Mitgliedstaaten vornehmen kann, um künftige gemeinsame Einsätze zu ermöglichen", erklärte der schwedische konservative Ministerpräsident Ulf Kristersson in einem Artikel in der Tageszeitung "Dagens Nyheter" am Freitag,

09.06.2023 19:11