“Wir stellen fest, dass die schlimmste Notlage in vielen Gebieten nachgelassen hat, und das ist in Stockholm am deutlichsten”, sagte Marcus Svanberg, Geschäftsführer von Lansforsakringar Fastighetsformedling, in einer Mitteilung. “Allerdings fällt es den Verkäufern nach wie vor schwer, sich an die Tatsache zu gewöhnen, dass der Wert ihrer Häuser gesunken ist, was bedeutet, dass Verkäufe länger dauern und das Angebot hoch bleibt.”