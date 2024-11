In Schweden wurde die Zinswende im Frühjahr eingeläutet. Seitdem hat die Notenbank den Leitzins in drei Schritten um jeweils 0,25 Punkte gesenkt. Der aktuelle Zinsschritt ist erstmals deutlicher ausgefallen. Mit der geldpolitischen Entscheidung wollen die Währungshüter die lahmende Wirtschaft des Landes stärker in Schwung bringen.