In der Stellungnahme zur Zinsentscheidung stellten die Währungshüter nun eine weitere Lockerung in Aussicht. Die Zinsen könnten zudem schneller gesenkt werden, als zuletzt im Juni angedeutet wurde. «Wenn die Inflationsaussichten unverändert bleiben, kann der Leitzins in diesem Jahr noch zwei- bis dreimal gesenkt werden», heisst es in der Stellungnahme.