Zugleich stellte die Notenbank eine geldpolitische Wende in Aussicht: «Es ist wahrscheinlich, dass der Leitzins im Mai oder Juni gesenkt werden kann, wenn die Inflationsaussichten günstig bleiben», heisst es in einer Erklärung zum Zinsentscheid. Die Teuerung ist bis zuletzt gefallen, ausgehend von einem Höhepunkt zur Jahreswende 2022/23 von rund 12 Prozent. Allerdings wollen die Währungshüter vor einer Lockerung sicher gehen, dass sich die Teuerung in der Nähe ihres Preisziels von zwei Prozent stabilisiert. Derzeit liegt sie noch etwas darüber.