Jonson warnte davor, dass Entwicklungen in der Nato nicht überall in die gleiche Richtung gehen. «Wir sprechen bei den Investitionen in Verteidigung innerhalb der Allianz über Diversität. Das ist nicht gut. Ich möchte keine Fragmentierung bei den Verteidigungsinvestitionen sehen», warnte Jonson. «Wir sehen auch, dass weniger und weniger Verbündete die Last der finanziellen Hilfe für die Ulraine-Hilfe schultern.»