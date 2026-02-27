Zuvor hatte Schwedens Ministerpräsident Ulf Kristersson dem Sender SVT gesagt, dass es sich «wahrscheinlich» um eine russische Drohne gehandelt habe. Kristersson nannte den Vorfall «ernst, aber nicht unerwartet». Es sei sicher kein Zufall, dass so etwas gerade während des Besuches des französischen Flugzeugträgers in Schweden passiere. «Das Wichtigste ist, Klartext zu reden und zu zeigen, dass wir vorbereitet sind und mit solchen Situationen umgehen können.»