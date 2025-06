Das für Tierseuchen zuständige Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) prüft derzeit, inwieweit die Erkrankungen in NRW mit dem Seuchen-Geschehen in Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg oder in Brandenburg und Sachsen zusammenhängen. In diesen Ländern sind nach Auskunft des FLI allein in diesem Jahr mehr als 1.500 infizierte Wildschweine gezählt worden.