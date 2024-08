Display geschrumpft

In der grössten Sparte, im Displaygeschäft, ging der Umsatz in den beiden Kernmärkten Europa und Nordamerika zwar leicht zurück, allerdings habe man die Profitabilität verbessert. In Erwartung steigender Preise zog vor allem die Nachfrage von Distributoren gegen Ende des Semesters merklich an. Weiterhin erfreulich entwickelte sich der Verkauf nachhaltiger Materiallösungen.