Auf die Frage, ob es nicht frustrierend sei zu sehen, dass der Wert auf ein Drittel des damaligen Höchststands gesunken sei, meinte der CEO: «Wir sind mit dieser Entwicklung natürlich auch nicht zufrieden.» Man sei jedoch in einem zyklischen Geschäft. Eine der Stärken des Geschäftsmodells sei, dass die verschiedenen Bereiche unterschiedlichen Zyklen unterlägen. «Wenn wir nun aber drei, vier Jahre zurückschauen, ist es so, dass sich alle Geschäftsbereiche gleichzeitig am oberen Ende des Zyklus befanden. Jetzt variieren sie eher am unteren Ende.»