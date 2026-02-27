Für 2026 zeigt sich Schweiter vorsichtig. Die Sichtbarkeit in den Kernmärkten bleibe begrenzt, hiess es. Für das zweite Halbjahr rechne man mit einer Belebung im Bereich Core Materials. Der Bereich Display hänge von einer Erholung der Konsumstimmung ab, Architecture von einer zunehmenden Bautätigkeit. Im Industriebereich dürfte die Nachfrage allerdings gedämpft bleiben. Mit Effizienzsteigerungen und weiteren Kostensenkungen will das Unternehmen Margen sichern und Marktanteile gewinnen.