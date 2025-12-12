Für den operativen Gewinn (EBITDA) prognostiziert das Unternehmen einen Wert im Gesamtjahr von rund 70 Millionen Franken, entsprechend einer Marge von etwa 8 Prozent. Im ersten Halbjahr lag die Marge noch bei 8,8 Prozent. Für das zweite Halbjahr wurde Ende Juli eine schrittweise Verbesserung vorhergesagt, dies vor allem dank Einsparungen aus dem Programm «Accelerate» und Effekten aus der Entkonsolidierung des Bus- und Schienengeschäfts (Mobility).