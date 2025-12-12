Die Prognosen für Umsatz und operativen Gewinn reduziert das Unternehmen Schweiter wegen des schwierigen Marktumfelds. So wird im Gesamtjahr 2025 neu mit einem Umsatz von rund 900 Millionen Franken gerechnet, wie der industriekonzern am Freitag mitteilte. Dies käme einem Minus gegenüber dem Vorjahr von etwa 11 Prozent gleich. Im Sommer wurde für das Gesamtjahr noch ein leicht negativer Umsatzverlauf auf währungsbereinigter Basis in Aussicht gestellt.