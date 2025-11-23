Die Schweiz ist am Sonntag in Genf Gastgeberin für die Gespräche über den US-Friedensplan für die Ukraine. Beide Seiten - sowohl die USA als auch die Ukraine - hätten gewünscht, dass die Schweiz dieses Treffen organisiere, teilte eine Sprecherin des Aussendepartements am Sonntag auf Anfrage von Keystone-SDA mit.