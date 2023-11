Konkret belegte die Schweiz in dem IMD World Digital Competitiveness Ranking (WDCR) den fünften Platz. Vor der Schweiz liegen die USA, die Niederlande, Singapur und Dänemark. Damit habe sich die USA den Spitzenplatz mit starken Ergebnissen in den Bereichen Wissen, Technologie und Zukunftsbereitschaft wieder zurückerobert, hiess es in der am Donnerstag veröffentlichten Studie.