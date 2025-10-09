Weiter fordere die Schweiz alle Parteien auf, das Abkommen vollständig umzusetzen, schrieb der FDP-Bundesrat in seinem Beitrag. Das umfasse, alle Geiseln freizulassen, den Waffenstillstand einzuhalten und einen ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe in Gaza zu gewährleisten.
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und die islamistische Hamas bestätigten zuvor eine Einigung auf die erste Phase eines von US-Präsident Donald Trump vorgelegten Friedensplans. Neben den USA waren Katar, Ägypten und die Türkei an den Verhandlungen beteiligt.
(AWP)