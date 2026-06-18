Dieses Dokument bilde «einen wichtigen Schritt hin zu einer Deeskalation» im Nahen Osten, teilte das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) am Donnerstag mit.
Auf dem Bürgenstock sollen erste Verhandlungen über die Umsetzung der Vereinbarung aufgenommen werden, wie das EDA auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA präzisierte.
Nach Angaben aus dem Umfeld von Bundesrat und Aussenminister Ignazio Cassis können derzeit keine weiteren Informationen zur Tagesordnung und zu den Einzelheiten dieses Treffens gegeben werden.
Eine formelle Unterzeichnung durch US-Vizepräsident J. D. Vance und den iranischen Parlamentspräsidenten Mohammad Bagher Ghalibaf war ursprünglich für Ende der Woche auf dem Bürgenstock vorgesehen.
(AWP)