Die Schweiz begrüsst die Unterzeichnung der Absichtserklärung zwischen den USA und dem Iran. Vorgesehen ist nach Angaben des Aussendepartements in Bern weiterhin, dass sich die USA und der Iran sowie die Vermittler aus Pakistan und Katar und die anderen betroffenen Länder am Freitag auf dem Bürgenstock in Nidwalden treffen.