Der UBS-CFA-Indikator stieg im August gegenüber dem Vormonat um 2,1 auf +12,1 Punkte, wie die Ökonomen der UBS am Mittwoch mitteilten. Nach der starken Erholung im Juli ist dies der zweite Monat im positiven Bereich seit dem Ausbruch des Nahost-Konflikts und gleichzeitig der zweithöchste Stand seit Januar 2025. Der Konjunkturausblick bleibt aber risikobehaftet. Die Grossbank erstellt den Indikator, der auf einer Umfrage unter Experten basiert, jeden Monat zusammen mit der CFA Society Switzerland.