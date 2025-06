Der Anteil der Stromproduktion aus neuen erneuerbaren Quellen am Schweizer Gesamtstromverbrauch sei mit gesamthaft 11,2 Prozent im europäischen Vergleich sehr tief, schrieb die Schweizerische Energiestiftung (SES) am Donnerstag in einer Mitteilung zu ihrer neuesten Studie. Die Schweiz erreicht nur Platz 24.