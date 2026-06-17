Für Zölle blieb «nur wenig Zeit»

Das Treffen mit US-Präsident Donald Trump bei dessen Ankunft am Flughafen Genf sei sehr kurz gewesen, so Parmelin. «Wir hatten keine Gelegenheit, die Zollproblematik direkt mit ihm anzusprechen.» Mit Unterhändler Jamieson Greer habe er jedoch einige Worte wechseln können. Einen Zeitplan für das Zollabkommen mit den USA gebe es nicht.