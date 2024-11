Wie die Bank in einer am Donnerstag veröffentlichten Medienmitteilung schreibt, ist die Schweiz die erste Wahl für Unternehmer, die ihr Vermögen ganz oder teilweise ins Ausland verlagern wollen. Für die Studie wurden 1798 vermögende Geschäftsinhaber in zehn Ländern befragt, darunter 166 aktive Schweizer Unternehmer.