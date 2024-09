Damit bleibt die Schweiz Dauerweltmeister: Sie hat nun den Spitzenplatz zum 14. Mal in Folge erreicht, wie die Uno-Organisation für geistiges Eigentum (Wipo) am Donnerstag in Genf mitteilte. Und die Top-3-Länder bleiben die gleichen wie letztes Jahr. Dahinter hat Singapur Grossbritannien überholt und sich auf Platz 4 vorgeschoben.