Als wenig vorteilhaft hat sich für die Schweiz wohl auch erwiesen, dass die internationalen Kundenvermögen vor allem aus Europa und dem Nahen Osten stammen. Das grosse Wachstum der Vermögen in den vergangenen Jahren fand aber in Nordamerika und Asien-Pazifik (APAC) statt. Kunden der APAC-Region buchten ihre Gelder in Hongkong oder in Grossbritannien, sagte Deloitte-Partner Patrik Spiller.