KI verändert Kundenverhalten

Gleichzeitig verändert KI auch bei Tui das Geschäft. «Die Online-Suche verändert sich mit ChatGPT und ähnlichen Tools - für uns ist es zentral, dort relevant zu bleiben», betonte Czapiewski. Ziel sei es, dass potenzielle Kundinnen und Kunden bei KI-gestützten Reisesuchen auch auf Angebote von Tui stossen. Google bleibe aber weiterhin sehr wichtig.