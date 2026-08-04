«Die ersten Proberodungen und unsere Beobachtungen im Feld zeigen, dass die Zuckerrübenernte 2026 deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt liegen wird», erklärte der Geschäftsführer des Schweizerischen Verbands der Zuckerrübenpflanzer, Nicolas Wermeille, der Nachrichtenagentur AWP auf Anfrage. Verantwortlich seien die anhaltende Trockenheit, mehrere Hitzewellen sowie der starke Befall durch den Rübenrüssler, der sich inzwischen praktisch über die ganze Schweiz ausgebreitet habe.