Die zollfreien Einfuhrmengen in die Europäische Union (EU) für Partner mit einer Vereinbarung sind im Schnitt 33 Prozent tiefer als bis anhin, wie eine Beamtin der Europäischen Kommission am Dienstag in Brüssel an einem Medienanlass sagte. Bei den Abkommen handle es sich um Grundsatzvereinbarungen, die noch nicht abgeschlossen seien und noch unterzeichnet werden müssten.