Zudem würden nicht nur die Schweizer Stahlwerke im Export in die EU eingeschränkt, sondern auch deren Kunden in der EU würden geschädigt werden. Diese setzten in ihren Wertschöpfungsketten auf Schweizer Spezialitätenstahl. Um diesen mit Stahl aus der EU zu ersetzen, müssten die EU-Kunden neue, zeitaufwändige und teure Alternativen suchen, sagte Kohl weiter.