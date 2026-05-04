Zubau von drei Kraftwerken

Die Zahl der Kraftwerke mit einer Leistung von über 300 Kilowatt sei von 703 auf 706 gestiegen, was zu einem Produktionsausbau von rund 50 GWh/a führte. Den grössten Anteil daran hatte die Inbetriebnahme des Laufkraftwerks Sousbach im bernischen Lauterbrunnen. Auch die nach einem Bergsturz 2017 wiederaufgebaute Anlage in Bondo GR sei wieder in Betrieb.