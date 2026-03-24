Bestimmend für den Rückgang im Gesamtjahr war laut SNB der Warenhandel und insbesondere der Handel mit Gold zu nicht-monetären Zwecken. Der gestiegene Goldpreis führte dabei zu einem deutlichen Anstieg der Einnahmen wie auch der Ausgaben. Der Anstieg der Ausgaben hat laut SNB aber überwogen, so dass ein Ausgabenüberschuss beim Goldhandel zu nicht-monetären Zwecken resultierte.