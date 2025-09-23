Rückgang im Warenhandel

Der Rückgang des Leistungsbilanzsaldos im zweiten Quartal sei hauptsächlich auf den Warenhandel zurückzuführen, schrieb die SNB. Dieser sei einerseits aufgrund des Goldhandels zu nicht-monetären Zwecken zurückgegangen. Zwar hätten sich sowohl die Einnahmen wie auch die Ausgaben des Goldhandels stark erhöht, der Anstieg bei den Ausgaben habe aber deutlich überwogen.