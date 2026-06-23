In den Monaten Januar bis März belief sich der Überschuss in der Leistungsbilanz auf 15,5 Milliarden Franken, wie die Schweizerische Nationalbank (SNB) am Dienstag mitteilte. Im ersten Quartal 2025 hatte der Überschuss noch deutlich höhere 26,7 Milliarden Franken betragen. Dabei sei zu beachten, dass der Überschuss im Vorjahresquartal verhältnismässig hoch ausgefallen sei, schrieb die SNB.
Negativer Saldo im Goldhandel
Vor allem der Saldo des Warenhandels sei tiefer ausgefallen als im Vorjahresquartal. Gerade im Goldhandel habe im Berichtsquartal ein Defizit resultiert - nach einem Überschuss im Vorjahr. Auch im «klassischen» Warenhandel sank laut der SNB der Saldo.
Insgesamt sank der Überschuss im Waren- und Dienstleistungshandel auf 23,3 Milliarden Franken nach 33,4 Milliarden im Vorjahresquartal. Die übrigen Komponenten der Leistungsbilanz hätten sich gegenüber dem Vorjahresquartal vergleichsweise wenig verändert.
So fiel der Saldo des Dienstleistungshandels mit -2,9 Milliarden Franken etwas weniger negativ aus als die -4,6 Milliarden im ersten Quartal 2025. Die Saldi der Primär- und Sekundäreinkommen blieben laut SNB praktisch unverändert.
In der Leistungsbilanz werden alle Einnahmen und Ausgaben einer Volkswirtschaft erfasst, wobei neben dem Warenhandel auch der Handel mit Dienstleistungen (Tourismus etc.), Arbeits- und Kapitaleinkommen sowie laufende Übertragungen dazu gezählt werden. Ein hoher Überschuss gilt als Zeichen der Stärke einer Volkswirtschaft.
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(AWP)