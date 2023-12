Nach der Schweiz hat die EU-Kommission am Mittwoch ebenfalls ihren Mandatsentwurf für die Verhandlungen mit Bern verabschiedet. Der Entwurf geht nun an die EU-Staaten, die diesen als nächstes gutheissen müssen. In Bern gibt sich Alexandre Fasel, Staatssekretär des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA), optimistisch bezüglich der Verhandlungen mit der EU.

20.12.2023 18:08