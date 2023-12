LOHNSCHUTZ: Die Schweiz will die EU-Entsenderichtlinien grundsätzlich übernehmen. Dabei geht es um Arbeitnehmende, die von einem EU-Arbeitgeber für eine bestimmte Zeit in die Schweiz entsandt werden. Viele Bedingungen, die für Entsendungen in die Schweiz gälten, gälten auch in der EU. Jedoch könnte die Schweiz ein dreistufiges Absicherungskonzept vereinbaren: So soll das Prinzip «gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort» weiterhin umgesetzt werden und Gewerkschaften und Arbeitgeber sollen dessen Einhaltung weiterhin kontrollieren können. Ausserdem soll es Ausnahmen geben, wie zum Beispiel die Voranmeldefrist für ausländische Firmen und die Kautionspflicht. Diese Ausnahmen blieben auch bestehen, sollte sich das EU-Recht ändern. Ausserdem müsste die Schweiz künftige Anpassungen des EU-Rechts nicht übernehmen, sollten diese das Schutzniveau der entsandten Arbeitnehmenden verschlechtern. Das Thema Spesenregelung müsse in den Verhandlungen noch einmal diskutiert werden. Ziel sei die Erhaltung des heutigen Schutzniveaus.