Die Urheber der Initiative bekräftigten die Forderung, wonach das Volksbegehren noch vor einem Volksentscheid über die Verträge mit Brüssel zur Abstimmung gebracht werden solle. Dies sei möglich, auch wenn der Zeitplan sportlich sei. Bewusst habe man nicht die ganze Sammelfrist von 18 Monaten ausgeschöpft, sondern die Unterschriften bereits nach 11 Monaten eingereicht. «Bundesrat und Parlament werden jetzt beweisen müssen, wie wichtig ihnen die direkte Demokratie ist.»