36 Prozent der in die EU importierten Schokolade kam 2023 aus der Schweiz, wie das europäische statistische Amt Eurostat am Donnerstag mitteilte. Das Vereinigte Königreich liegt bei dieser Statistik mit 61'000 Tonnen an zweiter Stelle. Mit deutlich kleineren Mengen folgten die Ukraine (22'000 Tonnen), die Türkei (7000 Tonnen) und Norwegen (3000 Tonnen).