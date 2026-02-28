Swiss strich total 16 Flüge

Auswirkungen hat die Eskalation auch auf den weltweiten Flugbetrieb. Die Swiss fliegt wegen der Angriffe der USA und Israels gegen den Iran vorerst bis am 7. März nicht mehr nach Israel, wie sie am Samstag mitteilte. Weil die meisten Lufträume in der Region geschlossen sind, annullierte die Schweizer Fluggesellschaft auch die Flüge vom Samstag und Sonntag nach Dubai (VAE).