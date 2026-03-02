Das EDA führe aber keine organisierten Ausreisen für Schweizer Staatsangehörige durch. Personen, die ausreisen wollen, sollten sich bei Fluggesellschaften und Reiseveranstaltern über die Möglichkeiten informieren und die verfügbaren kommerziellen Transportmittel nutzen. Das EDA rufe Schweizerinnen und Schweizer vor Ort dazu auf, die Anweisungen der lokalen Behörden zu befolgen und sich auf der App TravelAdmin zu registrieren. Der Touring Club Schweiz (TCS) rechnet derweil mit fast 1500 Schweizerinnen und Schweizern, die weltweit gestrandet sind.