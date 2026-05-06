Tausende Armeeangehörige im Einsatz

Bereits Anfang April hatte die Landesregierung beschlossen, dass sich der Bund an den Sicherheitskosten der drei vom G7-Gipfel betroffenen Kantone Genf, Waadt und Wallis beteiligt. In der Frühjahrssession hatte sich das Parlament zudem mit einem subsidiären Einsatz der Armee einverstanden erklärt. Bis zu 5000 Armeeangehörige können damit eingesetzt werden, um Sicherheitsmassnahmen der zivilen Behörden zu unterstützen.