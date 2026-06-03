Im Zusammenhang mit den laufenden Verhandlungen über die Stahlmassnahmen habe die Schweiz darauf beharrt, dass es im Interesse beider Seiten liege, wenn die Schweizer Exporte nicht beeinträchtigt würden. Die EU will die Massnahmen ab dem 1. Juli einführen. Dies würde stark integrierte Lieferketten gefährden, hiess es. Zudem trage die Schweizer Stahlproduktion nicht zu den weltweiten Stahlüberkapazitäten bei.