Der Bundesrat will zu diesem Vorschlag in einer Konsultation die Meinung der Kantone einholen sowie jene des Uno-Hochkommissariats für Flüchtlinge (UNHCR) und Hilfswerken. Zudem will er sich mit der EU abstimmen. Im Zug einer möglichen Verlängerung des Status S im nächsten Herbst will er die Bestimmungen entsprechend anpassen.