Ein schwerer Unfall mit Kernschmelze gelte heute als sehr unwahrscheinlich, teilte das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (Ensi) auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Die Schweizer Kernkraftwerke hielten die Vorgabe der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEA) für die Verhinderung eines schweren Unfalls mit Kernschmelze bei weitem ein. Die Sicherheitsanforderungen seien im internationalen Vergleich sehr hoch.