Der Höhenrausch dürfte aber nachlassen, erklärte UBS-Spezialist Skoczek. Denn die Konjunktur in Europa schwächelt, was auf die Haushaltseinkommen drückt. Zudem hat die Aufwertung des Frankens Schweizer Ferienwohnungen für Menschen aus anderen Ländern massiv teurer gemacht. In den vergangenen fünf Jahren hätten sich die hiesigen Ferienwohnungen in Fremdwährungen wie Euro, Dollar, britischem Pfund oder norwegischer Krone um 50 Prozent verteuert.