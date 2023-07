Am 11. Juli überwies die Schweiz davon nun 138,04 Millionen Dollar, wie das Justizministerium in Taipeh mitteilte. Es sprach von einem historischen Durchbruch. Da die Schweiz Taiwan in der Angelegenheit seit mehr als 20 Jahren Hilfe geleistet habe, habe Taiwan die Teilung akzeptiert, schrieb das Justizministerium. Das solle die internationale Kooperation auf lange Zeit erleichtern.