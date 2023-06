Lieferung von Rohren und Pumpen

Die Botschaft in Kiew sei derzeit dabei, dringend benötigte Rohre und Pumpen an die Wassernetzbetreiber oberhalb des Staudamms zu liefern. Dadurch könnten die Wasserversorgungssysteme auch bei niedrigeren Wasserständen betrieben werden. Sie arbeite zudem mit Gemeinden, lokalen Wassernetzbetreibern und Nichtregierungsorganisationen (NGO) an Plänen für die Lieferung von Wasseraufbereitungseinheiten und Wassertanks.