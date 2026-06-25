Ein Erdbeben dieser Stärke werde es hierzulande wohl nicht geben, hiess es vom Schweizerischen Erdbebendienst (SED) der ETH Zürich weiter. In der Schweiz müsse etwa alle 50 bis 150 Jahre mit einem Erdbeben der Magnitude 6 gerechnet werden. «Solche Beben sind deutlich schwächer, sie setzen ungefähr 180-mal weniger Energie frei», so der Erdbebendienst.