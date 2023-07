Vertreterinnen und Vertreter der Schweiz hatten an einem Treffen am Montag in New York zur weltweiten Ernährungssicherheit aufgerufen, namentlich im Hinblick auf die Verlängerung der Schwarzmeer-Initiative. Die Schweiz unterstütze die Bestrebungen des Uno-Generalsekretärs und der Türkei, eine Einigung zwischen den Parteien zu erzielen und die Initiative zu verlängern, hiess es.