Die Schweizer Ausfuhren in die USA betrugen im Dezember inklusive Gold 4,1 Milliarden Franken, wie aus den am Donnerstag vom Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) veröffentlichten Zahlen hervorgeht. Gleichzeitig importierte die Schweiz US-Güter für 3,2 Milliarden.
Der Handelsüberschuss zugunsten der Schweiz lag im Dezember also bei 0,9 Milliarden Franken. Im Monat davor war er mit 3 Milliarden noch negativ.
Über das Gesamtjahr 2025 gesehen betrugen inklusive Gold die Exporte in die USA 103,9 Milliarden Franken. Die Importe lagen bei 55,6 Milliarden Franken. Vor allem in den ersten drei Monaten des Jahres wurde aus der Schweiz viel Gold in die USA exportiert, was das grosse Handelsdefizit erklärt.
Die Handelsbilanz zuungunsten der USA war für US-Präsident Donald Trump der Hauptgrund für seinen Zollhammer Anfang August. Weil die Schweiz mehr Güter in die USA exportierte, als sie von dort bezog, bezichtigte Trump die Eidgenossen unfairer Handelspraxen. Nach Gesprächen unter anderem mit Schweizer Wirtschaftsvertretern reduzierte Trump schliesslich per Mitte November die Strafzölle für die Schweiz von 39 auf 15 Prozent.
Auch ohne Gold ein Überschuss
Auch wenn man den Goldhandel ausklammert: Die Schweiz führte 2025 im Handel mit den USA deutlich mehr aus und zugleich weniger ein. Sie vergrösserte damit ihren Überschuss mit dem wichtigsten Einzelmarkt weiter.
Die Schweizer Ausfuhren in die USA ohne Gold stiegen im Gesamtjahr um 3,9 Prozent auf 54,7 Milliarden Franken. Die Importe aus den USA dagegen sanken um 5,7 Prozent auf 13,3 Milliarden Franken. Der Handelsbilanzüberschuss vergrösserte sich nach dieser Rechnung auf 41,4 Milliarden Franken.
Rekord bei den Gesamtausfuhren
Nicht nur mit den USA, sondern auch mit allen anderen übrigen Handelspartnern erzielte die Schweiz 2025 einen Handelsüberschuss. Insgesamt nahmen die Schweizer Ausfuhren um 1,4 Prozent auf den Rekordwert von 287,0 Milliarden Franken zu.
Die Einfuhren zogen nach zwei rückläufigen Jahren um 4,5 Prozent auf 232,7 Milliarden an und erreichten damit den zweithöchsten Stand der Geschichte. Die Handelsbilanz wies einen Überschuss von 54,3 Milliarden Franken aus, nach rekordhohen 60,6 Milliarden im Jahr zuvor.
Die Exporte legten vor allem dank Chemie- und Pharmaerzeugnissen zu, die mit einem Plus von 3,3 Milliarden Franken einen Rekordwert von 152 Milliarden Franken und 53 Prozent der Gesamtausfuhren erreichten. Ebenfalls wuchsen die Exporte von Fahrzeugen sowie Bijouterie und Juwelierwaren.
Dagegen waren Maschinen, Elektronik und Apparate sowie Uhren erneut rückläufig. Regional stiegen die Ausfuhren nach Nordamerika und Europa deutlich, insbesondere nach Deutschland, Österreich, Italien und Irland. Dagegen gingen die Lieferungen nach Asien zurück, vor allem nach China, Japan und Hongkong.
