Die Handelsbilanz zuungunsten der USA war für US-Präsident Donald Trump der Hauptgrund für seinen Zollhammer Anfang August. Weil die Schweiz mehr Güter in die USA exportierte, als sie von dort bezog, bezichtigte Trump die Eidgenossen unfairer Handelspraxen. Nach Gesprächen unter anderem mit Schweizer Wirtschaftsvertretern reduzierte Trump schliesslich per Mitte November die Strafzölle für die Schweiz von 39 auf 15 Prozent.