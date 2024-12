Die Schweiz übernimmt 2026 möglicherweise den Vorsitz der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten hat am Dienstag auf Anfrage bekanntgegeben, einige OSZE-Mitgliedstaaten zögen die Schweiz als mögliche Kandidatin für 2026 in Betracht.