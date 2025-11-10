Dieses Vorgehen kannte die Schweiz bereits, da sie bis 2021 an Horizon Europe assoziiert war. Damals strebten die Schweiz und die EU ein sogenanntes Rahmenabkommen an. Dieses scheiterte und die Schweiz verlor auch ihre Assoziierung an das Forschungsprogramm. Der Bund führte deshalb eine Übergangslösung ein.