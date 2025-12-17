Weltweit seien seit in den letzten 20 Jahren 9740 sogenannte internationale Patentfamilien (IPF) im Bereich der Quantentechnologie eingereicht worden. Eine IPF bezeichnet eine Gruppe von Patentanmeldungen, die für dieselbe Erfindung in mehreren Ländern eingereicht wurden. An 124 davon waren insgesamt 47 Schweizer Unternehmen, Universitäten und Erfinderinnen und Erfinder beteiligt.